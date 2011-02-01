Держземагентство має намір у два рази збільшити нормативну грошову оцінку землі

Державне агентство земельних ресурсів України до кінця поточного року має намір ввести в дію збільшену у два рази нормативну грошову оцінку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Процес збільшення нормативної грошової оцінки землі вже почався. Вона буде десь у два рази більше, ніж на сьогодні... До кінця цього року це завдання буде виконано», - сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ відзначив, що агентство уклало договір з Академією аграрних наук, яка розробила нову методику проведення нормативної грошової оцінки земель.

Він додав, що в рамках розробки нової нормативної грошової оцінки земель планується провести дослідження в декількох регіонах України.

За даними Держземагентства, на сьогоднішній день нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 10-12 тис. грн. за гектар.