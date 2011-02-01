Проблеми цукрового ринку пов'язані з неефективністю держрегулювання - УКАБ

Щорічні проблеми на ринку цукру в Україні пов'язані в першу чергу з низькою ефективністю державного регулювання даного ринку.

Про це заявили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), коментуючи зареєстрований у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо створення регульованого ринку цукру), реєстр. № 7191.

У цілому вітаючи прийняття даного законопроекту, УКАБ констатує, що окремі його норми не узгоджуються з реаліями функціонування ринку цукру в Україні і можуть обумовити продовження негативних тенденцій в бурякоцукровій галузі України.

Зокрема, мова йде про збереження в законопроекті норм про квотування виробництва цукру для потреб внутрішнього ринку. Коментуючи цей факт, генеральний директор УКАБ Володимир Лапа зазначив, що квотування стримує виробництво, коли необхідно наситити ринок, і тим самим сприяє встановленню завищених цін для споживачів. Однак воно не здатне запобігти надходженню позаквотного цукру на ринок у період надвиробництва (в умовах значної частки давальницького цукру на ринку), що підтримує кризову ситуацію в галузі.

У свою чергу, президент УКАБ Алекс Ліссітса відзначив, що економічні важелі впливу набагато ефективніші за адміністративне регулювання, зменшення якого є одним з основних пунктів у програмі економічних реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Якщо правильно задіяти дотації на гектар посівів та інтервенційні закупівлі Аграрного фонду, держава зможе ефективно програмувати розвиток подій в галузі, - підкреслив А. Ліссітса. - Ми переконані, що процес дерегулювання економіки та зменшення адміністративних бар'єрів необхідно розповсюдити і на цукрову галузь України».

УКАБ направила відповідні пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин і сподівається, що вони будуть враховані.