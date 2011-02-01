Держземагентство: Продаж сільгоспземель планується дозволити з 1 січня 2013 р.

Продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні планується дозволити з 1 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Продаж земель сільськогосподарського призначення, за нашими оцінками, буде з 1 січня 2013 року», - сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ пояснив, що річне відтермінування зняття мораторію на продаж сільгоспземель викликане необхідністю ухвалення законів «Про ринок земель» і «Про державний земельний кадастр», нормативних актів на їх виконання, а також із необхідністю завершити процес інвентаризації земель.

Окрім двох основних законопроектів, що є головною умовою для початку обороту ринку сільгоспземель, Держземагентство планує розробити законопроект про зонування земель сільськогосподарського призначення та про консолідацію земель сільськогосподарського призначення.

«За півтора роки, думаю, ми справимося. Ми внесемо відповідні законопроекти, а також постанови Кабінету міністрів і будемо готові для того, щоб ввести ринок земель сільськогосподарського призначення», - пояснив М.КАЛЮЖНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

«Перехідні положення» Земельного кодексу України передбачають подовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2012 року.

