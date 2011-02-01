Землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати лише фізичні особи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, це передбачено розробленим відомством законопроектом «Про ринок земель».

Зокрема, у новій редакції законопроекту «Про ринок земель» з переліку осіб, які мають право на придбання землі сільськогосподарського призначення, вилучені юридичні особи України.

«Ми прибрали «юридичні особи», тому що засновниками юридичної особи можуть бути громадяни України й іноземні громадяни. Вони можуть цю юридичну особу придбати або купити, передати корпоративні права іноземним громадянам», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Він пояснив, що хоча дана зміна буде «не дуже добре для економіки», у відомстві не бачать іншого способу перешкоджати купівлі сільгоспземель іноземними громадянами.

Згідно із законопроектом, право на придбання сільгоспземель мають лише громадяни України і держава в особі спеціалізованої установи або органів місцевого самоврядування.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що законопроект «Про ринок земель» буде представлений на розгляд парламенту до середини лютого.

Він додав, що для того, щоб закон почав діяти, необхідно ухвалити дві постанови Кабінету міністрів – про створення спеціалізованої державної установи і про обмеження граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які отримуються фізичною особою.

За словами заступника голови Держземагентства, передбачається, що спеціалізована державна установа, яка займатиметься створенням фонду сільгоспземель державної власності, може бути підпорядкована Кабміну або Міністерству аграрної політики і продовольства.

Зокрема, основним завданням установи буде викуп земельних паїв у власників, які їх не використовують, а також концентрація земель державної власності, вона також зможе продавати землю і здавати її в оренду.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про ринок земель» планується ухвалити у Верховній Раді України в першому кварталі 2011 року.