В Україні у 2010 році продано 9,5 тис. га землі за 1,59 млрд. грн.

В Україні у 2010 році продано 4 976 земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 9539,74 га на загальну суму 1,59 млрд. грн.

Про це йдеться у прес-релізі Державного агентства земельних ресурсів України, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з початку 2010 року у Державний і місцеві бюджети надійшло 1,4 млрд. грн., зокрема до Держбюджету – 136,59 млн. грн.

Торік на земельних торгах продано 151 земельну ділянку площею 65,43 га і вартістю 125,41 млн. грн. і права оренди на 482 земельні ділянки площею 7827,45 га на суму 20,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2011 році планується продати земельних ділянок несільськогосподарського призначення не менше ніж на 3 млрд. грн.

Довідка УНІАН. В Україні у 2009 році було продано 5 102 земельні ділянки і права оренди на них загальною площею 6440,46 га на загальну суму 1,43 млрд. грн. На земельних торгах у 2009 році продано 152 земельні ділянки площею 45,7 га вартістю 34,4 млн. грн. і право оренди на 329 земельних ділянок площею 4,2 тис. га вартістю 23,7 млн. грн.