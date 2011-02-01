Послуги з експорту сільгосппродукції з 1 лютого надають Аграрна та товарні біржі

Із 1 лютого 2011 року послуги з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на експорт сільськогосподарської продукції надає Аграрна біржа (АБ) або інші товарні біржі, які сертифіковані у встановленому законодавством порядку щодо стандартів продажу або постачання біржового товару і яким АБ надала право на участь у біржовій торгівлі.

Це обумовлено постановою Кабінету міністрів №1254 від 13 грудня 2010 року, яку розміщено на сайті Верховної Ради.

Митне оформлення продукції, що експортується, здійснюється на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених і зареєстрованих на цих біржах, окрім зовнішньоекономічних контрактів, укладених до 1 лютого.

Згідно з документом, вимоги митного оформлення не поширюються на вивіз продукції як гуманітарної, міжнародної технічній допомоги.

Цією постановою Міністерству аграрної політики та продовольства, Державній митній службі разом із Аграрною біржею доручено до 20 січня 2011 р. розробити механізм надання Державній митній службі електронних копій посвідчень про реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на експорт продукції, засвідчених електронним цифровим підписом.