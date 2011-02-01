Ветслужба заявляє про високий ризик занесення африканської чуми свиней до України

Ветеринарна служба України заявляє про високий ризик занесення африканської чуми свиней на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами перший заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир ГОРЖЕЄВ.

«Існує високий ступінь ризику занесення й розповсюдження вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в Україні», – сказав він.

В.ГОРЖЕЄВ пояснив, що в зоні ризику перебувають шість областей України – АР Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська та Харківська області. За його словами, вірус АЧС може потрапити в ці області з території Росії, де ситуація з цим захворюванням дуже напружена, на даний момент там зафіксовано близько 80 неблагополучних у цьому плані пунктів.

За інформацією Ветслужби, ризик занесення вірусу в Україну високий, враховуючи тісні контакти з РФ, міграцію диких кабанів, що є переносниками захворювання, а також високу щільність поголів`я свиней на прикордонних територіях.

При цьому В.ГОРЖЕЄВ зазначив, що АЧС може завдати величезних економічних збитків країні, оскільки під час спалаху захворювання в 20-кілометровій зоні навколо епіцентру захворювання знищується все поголів`я свиней, а також інші країни можуть вводити заборону на ввезення тваринницької продукції та зерна із зараженої території.

В.ГОРЖЕЄВ зазначив, що Ветслужба України прийняла низку заходів для недопущення занесення вірусу в Україну. Зокрема, заборонено ввезення продукції та свиней із неблагополучної території, прийнято низку розпоряджень щодо посилення ветеринарно-санітарного контролю за закритим режимом роботи свинокомплексів. Крім того, створено резерв дизпрепаратів і проводиться дезинфекція всього транспорту, що перетинає кордон. Також проводиться постійний моніторинг ситуації в дикій природі. В зоні ризику проведено вакцинація 1,8 млн. голів свиней від класичної чуми свиней, яка має схожу симптоматику з АЧС, і поява симптомів у прищепленого поголів`я дозволить оперативно діагностувати АЧС.

При цьому В.ГОРЖЕЄВ підкреслив необхідність державного контролю за цією проблемою, для того, щоб оперативно вживати й реалізовувати необхідні заходи.