На Буковині податківці виявили два цехи з виготовлення алкогольного фальсифікату

Два підпільних цехи з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв виявили податківці під час операції «Щит» в одному із сіл Вижницького району Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, виробництво алкогольних напоїв налагодили з недоброякісної сировини під виглядом відомих "горілчаних" марок. Невідповідність вимогам підтвердили зокрема експертні дослідження, проведені за попередніми оперативними закупками. Сумнівна продукція реалізовувалася за допомогою посередників через торговельну мережу області.

Під час огляду місця злочину працівники управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області виявили майже 50 тисяч акцизних марок з явними ознаками фальсифікації, понад 1,5 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту, близько тисячі пляшок горілки з марками акцизного збору встановленого зразка та обладнання для виготовлення алкогольного фальсифікату. Загалом правоохоронцями вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму майже 120 тисяч гривень.

За словами начальника слідчого відділу ДПА в Чернівецькій області Миколи БУЧАЦЬКОГО, стосовно виробників фальсифікату порушено кримінальну справу за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також за незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору. За даним фактом порушено кримінальну справу.