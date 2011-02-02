В Тернопільській обл. викрили 12 земельних злочинів на 3 млн. грн.

У Тернопільській області за січень було викрито 12 земельних злочинів, збитки по яких становлять понад 3 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, загалом предметом злочинних посягань стали 40 га земель.

Правоохоронці притягують до відповідальності сільського голову одного з сіл Козівського району, яка незаконно заволоділа понад 27 га земель, підробивши рішення загальних зборів членів реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про добровільну відмову від земельної ділянки на користь територіальної громади села. Збитки, завдані фіктивним рішенням, склали 2,7 млн. грн.

Також викрито посадовців науково-дослідного і проектного інституту землеустрою, які підробили проект роздержавлення земель колективного сільськогосподарського підприємства. Більше 3 га землі, яку попередньо було виділено для будівництва автомобільної дороги, чиновники передали для використання приватним підприємцям.

За перевищення службових повноважень до кримінальної відповідальності притягнуто посадових осіб однієї з райдержадміністрацій та управління Держкомзему, які видали розпорядження на незаконне вилучення і переведення у землі запасу земельної ділянки, що належала лісовому господарству, а також незаконно змінили її цільове призначення без проведення нарахування та сплати втрат земель сільськогосподарського призначення. Державні збитки сягають понад 200 тис. грн.