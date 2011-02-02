Завтра в Україні від 0° до 16° морозу

Завтра в Києві вдень - близько 0°, в Карпатах вночі - 11-16° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні хмарно з проясненнями. В північних, західних, вдень і в центральних областях невеликий сніг та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. У західній частині місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 2-7° морозу, в східних, південних та прикарпатських областях - місцями 10-13° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла, на Прикарпатті - до 5° тепла; в Карпатах вночі - 11-16° морозу, вдень - 2-7° морозу; на півдні Криму вночі - близько 0°, вдень - 2-5° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві пройде невеликий сніг та мокрий сніг; слабкі туман і ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - близько 0°.