Племзавод "Літинський" хоче розширити комплекс ВРХ до 1300 голів

Племзавод "Літинський" у 2011 році має намір розширити молочнотоварний комплекс ВРХ до 1300 голів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницької облдержадміністрації Ірина Кравченко.

Вона відзначила, що зараз готовність нового об`єкту складає 70%, а його загальна вартість складає 57 млн. грн. Тваринницький комплекс розрахований на 1300 корів.

Як повідомляв УНІАН, Племзавод "Літинський" у 2010 році побудував молочнотоварний комплекс великої рогатої худоби на 980 голів.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне суспільство "Племзавод "Літинський" заснований в 1964 році (с.Громадське, Літинський район, Вінницька область).

Завод займається вирощуванням племінного молодняка великої рогатої худоби і свиней; вирощуванням зернових, кормових і масляних культур, цукрового буряка; виробництвом молока, м`яса та іншої продукції промислового і сільськогосподарського призначення; виробництвом насіння сортових і гібридних сортів зернових культур; виробництвом борошномельної, круп`яної та іншох продукції, і її реалізацією. Основним ринком збуту є сільгосппідприємства України, які купують племінних тварин для подальшого розведення.

Племзавод "Літинський" 2009 рік завершив з 0,743 млн. грн. збитків проти 2,647 млн. грн. прибутку в 2008 році. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 27,21% або на 1,854 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком - до 8,668 млн. грн.

99,946% акцій ВАТ "Племзавод "Лтинський" володіє Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістичний центр "Кондитер" (м. Київ).