15 страхових компаній створили Аграрне страхове бюро

15 страхових компаній створили Аграрне страхове бюро. Про це йдеться в повідомленні Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), переданому агентству УНІАН. Згідно з повідомленням, до бюро увійшли СК «Альфа-Гарант», «Оранта-Січ», «АСКА», «Брокбізнес», «Еталон», «Європейський страховий альянс», «Оранта», «Провідна», СГ «ТАС», Українська аграрний-страхова компанія, «ІНГО Україна», Українська екологічна страхова компанія, Українська пожежно-страхова компанія, «Універсальна» і «УНІКА». Засновницькі збори відбулися 1 лютого цього року.

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