Компанії з ОАЕ готові закуповувати в Україні до 500 тис. тонн зерна щороку

Зернотрейдери з Об`єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) зацікавлені у закупівлі в Україні до 500 тис. тонн зернових щороку. Їх планується відвантажувати на експорт через порти Херсона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК за підсумками сьогоднішньої зустрічі з делегацією бізнесменів з ОАЕ.

До складу делегації увійшли представники компаній Grand Mills, Abu Dhabi Basis Industries, Agtha і Grand Mills for flower & Animal Feed.

Як повідомив М.КОСТЯК, зазначені компанії контролюють до 60% ринку поставок зерна до країн Близького Сходу.

Під час візиту до Херсонської області арабські бізнесмени ознайомилися з можливостями перевалювання зерна у ДП "Херсонський морський торговий порт". Планується, що за підсумками поїздки представники ОАЕ підпишуть договір про наміри щодо співпраці з Херсонською ОДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської ОДА, приїзд до Херсона бізнесменів з ОАЕ є результатом візиту до України в листопаді 2010 року директора інвестиційної адміністрації Абу-Дабі шейха Хамеда бін ЗАІДА АЛЬ НАГАЯНА. У ході візиту шейх пообіцяв відправити до України групу експертів для вивчення перспектив співпраці з аграрно орієнтованими регіонами нашої країни.