Мінагропрод прогнозує зростання виробництва м'яса на 2-3%

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує зростання виробництва м`яса в країні в 2011 році на 2-3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами виконуючий обов`язки директора департаменту Мінагропроду Володимир ПІЩОЛКА.

Він повідомив, що в 2010 році виробництво м`яса всіх видів в Україні становило 2,05 млн. тонн, що на 10% вище за показник 2009 року. «На цей рік ми прогнозуємо 2,1-2,12 млн. тонн», - сказав В.ПІЩОЛКА.

За його словами, зростання виробництва м`яса буде можливе за рахунок перекриття імпорту власним виробництвом.