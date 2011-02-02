Мінагропрод: виробництво молока зросте на 3-4%

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує збільшення виробництва молока цього року на 3-4% - до 11,5-11,7 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у бесіді з журналістами виконуючий обов`язки директора департаменту Мінагропроду Володимир ПИЩОЛКА.

«Я думаю, що у нас цього року є підстави, як мінімум, не зменшити, а стабілізувати і навіть дати хоча б 1-2% зростання виробництва молока», - сказав він. І при цьому уточнив, що в 2011 році в міністерстві очікують що виробництво молока становитиме 11,5-11,7 млн. тонн, що на 3-4% більше за показник 2010 року, коли бути вироблено 11,2 млн. тонн.

«Якщо не буде несприятливих природних умов, то державна підтримка зацікавить людей збільшувати (виробництво молока – УНІАН), економіка поліпшиться», - вважає В.ПИЩОЛКА.

При цьому він відзначив, що на сьогодні внутрішній ринок може повністю забезпечуватися внутрішнім виробництвом. «Імпорт поки не розглядаємо взагалі. У балансі передбачено 667 тис. тонн (у перерахунку на молоко) імпорту молочних продуктів, але я думаю, на сьогодні потреби немає», - сказав В.ПИЩОЛКА.