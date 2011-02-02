Мінагропрод прогнозує скорочення імпорту м'яса до України

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує скорочення імпорту м`яса до України в 2011 році на 100 тис. тонн – до 270-275 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами виконуючий обов`язки директора департаменту Мінагропроду Володимир ПІЩОЛКА.

«За попередніми даними, на цей рік ми плануємо імпорт м`яса до України 270-275 тис. тонн», - сказав він, відзначивши, що це на 100 тис. тонн менше показника 2010 року, коли імпорт м`яса становив 370 тис. тонн.

В.ПІЩОЛКА відзначив, що скорочення імпорту м`яса відбудеться за рахунок приросту внутрішнього виробництва м`яса в Україні, зокрема, за рахунок збільшення виробництва м`яса птиці та свинини. При цьому він додав, що прогноз імпорту м`яса уточнюватиметься залежно від балансів.

Крім того, директор департаменту відзначив, що уряд має намір вжити заходів для контролю якості м`яса, що імпортується. «Якщо буде імпорт, то лише якісний. Ми регулюватимемо нормативними актами, вимогами до якості продукції, іншим не можемо, оскільки є членами СОТ», - уточнив В.ПІЩОЛКА.