У Нью-Йорку заборонено куріння в парках і на пляжах

Законодавчі збори Нью-Йорка проголосували за пропозицію мера мегаполісу Майкла БЛУМБЕРГА заборонити куріння в парках і на пляжах.

Новий закон остаточно набуде чинності через 90 днів після підписання його градоначальником, передає ІТАР-ТАСС.

З 2002 року в Нью-Йорку вже заборонено палити в ресторанах, барах, офісних будівлях та інших громадських місцях. Любителі тютюнового диму для того, щоб покурити, змушені виходити на вулиці.

Приблизно через три місяці не можна буде курити також у 1,7 тис. міських парках, скверах, на набережних і на пляжах, довжина яких у межах Нью-Йорка становить майже 22,5 км.

Рішення міської ради викликало неоднозначну реакцію у городян. Більшість з них, зокрема і ті, що не курять, вважають нову заборону дискримінацією, зазначає NEWSru.

Згідно з даними опитування, що проводиться на сайті міської радіостанції "1010 Wins", тільки 40% респондентів схвалили рішення міськради. Близько 60% із понад тисячі опитаних заявили, що виступають проти такої заборони.