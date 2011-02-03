Сьогодні Попов зустрінеться з керівниками аптечних мереж Києва
11:14, 03 лютого 2011Агро
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Сьогодні о 14.00 відбудеться зустріч голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з керівниками аптечних мереж столиці щодо виконання меморандуму про співпрацю та презентації спільних соціальних проектів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Адреса проведення: Хрещатик, 36 5-й поверх, зала засідань (кімната 514).
Акредитація проводиться за телефонами: 279-24-11 та 279-93-42.
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