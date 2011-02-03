Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на покращення якості вина
Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 421 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
Даним законом передбачено, що придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов`язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.
Крім того, передбачено, що для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів.
Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска і гибридами прямими виробниками.
Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів.
У законі зазначено, що вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів.
Також передбачено, що тиск діоксиду вуглецю У пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, «Шампанського України» - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 градусах Цельсія.