У Хмельницькій області понад 90% посівів озимих у хорошому стані

У Хмельницькій області станом на 3 лютого 2011 р. більше 90% посівів озимих зернових знаходяться в хорошому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Хмельницької облдержадміністрації з агропромислового комплексу Володимир Галищук.

«Ми відібрали моноліти озимих культур, і це показує, що своєчасно було проведено осінній комплекс робіт. Зараз істотних проблем із зимівлею озимих я не бачу», - зазначив він.

Крім того, 10% культур знаходяться в задовільному стані.

В.Галищук зазначив, що цього року в області будуть робити ставку на озиму пшеницю. «Це стратегічна культура, оскільки її світова ціна становить 300 дол. за тонну. Є непогані шанси для заробітку аграріїв», - зазначив він.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області під урожай озимих зернових культур засіяно 320 тис. га, з них 250 тис. га - озимою пшеницею і житом і 70 тис. га - озимим ріпаком.