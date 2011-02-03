У Хмельницькій області понад 90% посівів озимих у хорошому стані
У Хмельницькій області станом на 3 лютого 2011 р. більше 90% посівів озимих зернових знаходяться в хорошому стані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Хмельницької облдержадміністрації з агропромислового комплексу Володимир Галищук.
«Ми відібрали моноліти озимих культур, і це показує, що своєчасно було проведено осінній комплекс робіт. Зараз істотних проблем із зимівлею озимих я не бачу», - зазначив він.
Крім того, 10% культур знаходяться в задовільному стані.
В.Галищук зазначив, що цього року в області будуть робити ставку на озиму пшеницю. «Це стратегічна культура, оскільки її світова ціна становить 300 дол. за тонну. Є непогані шанси для заробітку аграріїв», - зазначив він.
Довідка УНІАН. У Хмельницькій області під урожай озимих зернових культур засіяно 320 тис. га, з них 250 тис. га - озимою пшеницею і житом і 70 тис. га - озимим ріпаком.