Ринок пива в Україні в 2011 році зросте на 5-10% - учасник ринку

Пивний ринок України цього року може зрости на 5-10%, порівняно з 2010 роком, і досягти показників рекордного 2007 року.

Таку думку висловив на прес-конференції в Києві директор з маркетингу ПАТ «САН Інбев Україна» Костянтин КЛИМЕНКО.

Він повідомив, що місткість українського ринку пива, за попередніми підсумками 2010 року, оцінюється в 270-300 млн. декалітрів (дал). Однією з тенденцій 2010 року на пивному ринку України експерт назвав готовність ринку до новинок. «Споживач готовий пробувати новинки. Ринок сегментується, з`являються нові невеликі сегменти», - пояснив він.

К. КЛИМЕНКО нагадав, що обсяг українського пивного ринку почав скорочуватися з середини 2008 року, і це тривало весь 2009 рік і перше півріччя 2010 року. Але із серпня 2010 року в Україні почалося зростання ринку пива, зокрема і за рахунок спекотного літа. При цьому він зазначив, що переважно спостерігалося збільшення преміального і низькоцінового сегментів.

Довідка УНІАН. До складу ПАТ САН "Інбев Україна", що є підрозділом Anheuser-Busch InBev, входять три пивзаводи в Чернігові, Харкові і Миколаєві.

Портфель пивних брендів компанії складається з міжнародних марок: Stella Artois, Beck`s, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: "Чернігівське", "Рогань", "Янтар".