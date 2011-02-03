ВР скасувала норму про ліцензування оптової торгівлі цукром

12:33, 03 лютого 2011
Агро
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Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” щодо ліцензування оптової торгівлі цукром”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосувало 226 із 421 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом передбачено виключити із статті 3 “Державне регулювання реалізації цукру” положення про те, що у межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом міністрів України органом видаються спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних обсягів.

Крім того, з цієї статті виключається норма про те, що оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб`єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежується.

Також із статті 3 виключається положення про те, що суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, які мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.

 

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