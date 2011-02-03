«САН ІнБев Україна» відновила поставки пива до Білорусі

Компанія «САН ІнБев Україна», один з найбільших виробників пива в Україні, відновила постачання продукції до Білорусі, які були припинені з 1 січня 2011 року в результаті дій білоруської сторони щодо обмеження імпорту українського пива.

Як передає корреспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив директор з правових питань та корпоративних відносин ПрАТ «САН ІнБев Україна» Денис ХРЄНОВ.

«Постачання до Білорусі відновлені з 27 січня», - сказав він.

Д.ХРЕНОВ повідомив, що поставки пива на білоруський ринок були відновлені після підписання угоди з Білоруським державним концерном харчової промисловості "Белгоспищепром", який визначає мінімальні ціни на пиво компанії, за якими воно буде експортуватися на ринок Білорусії.

Компанія не розголошує рівень цих цін, відзначаючи, що була змушена піти на умови білоруської сторони, щоб не втратити цей ринок.

Нагадаємо, українські пивоварні підприємства з 1 січня 2011 призупинили поставки продукції до Білорусі. Це було пов`язано з тим, що білоруська сторона з 31 грудня 2010 року ввели разові ліцензії на імпорт пива з України і зажадала від українських пивоварів підвищити ціни на свою продукцію. Разові ліцензії на імпорт пива з України має видавати Міністерство торгівлі за погодженням з Білоруським державним концерном харчової промисловості "Белгоспищепром".

Довідка УНІАН. До складу ПрАТ "САН ІнБев Україна", яке є підрозділом Anheuser-Busch InBev, входять три пивзаводи в Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Портфель пивних брендів компанії складається з міжнародних марок: Stella Artois, Beck `s, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: "Чернігівський","Рогань","Янтар".