Завтра в Україні очікується мокрий сніг з дощем

Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг з дощем, лише у південній частині без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні, сході та у Карпатах до 10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Прикарпатті та півдні Криму 1-6° тепла.

У Київській області у п’ятницю вночі та вранці очікується невеликий мокрий сніг з дощем, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.