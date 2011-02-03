«Провідна продовольча компанія» звинувачує Міноборони у відмові підписати з нею договір

Компанія «Провідна продовольча компанія» звинувачує Міністерство оборони України у відмові підписати з нею договір як з переможцем тендеру на постачання харчування для військових частин у Київській і низці інших областей.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор підприємства «Провідна продовольча компанія» Дмитро МЕДВЕДЄВ.

За його словами, восени 2010 року в черговому тендері Міністерства оборони на організацію харчування військових частин виграло підприємство «Провідна продовольча компанія». Директор компанії відзначив, що за результатами тендеру було отримано право на постачання харчування для цілого ряду в/ч Київської, Житомирської, Сумської і Черкаської областей, в яких проходять службу близько 11 тисяч військовослужбовців. Однак, попри це, компанія не була допущена міністерством до здійснення своєї діяльності, у тому числі і в тих частинах, які нині зазнають перебоїв з постачаннями хліба. Замість «Провідної продовольчої компанії», сказав Д.МЕДВЕДЄВ, годувати військових продовжив «Білоцерківський військторг», контракт якого з Міністерством оборони після проведення тендеру втратив чинність.

Директор компанії сказав, що в цій ситуації незрозумілі мотиви Міністерства оборони, яке допустило не тільки порушення законодавства, а й зрив постачань провіанту до військових частин. Він додав, що неодноразові звернення компанії до міністерства з пропозицією відповідно до закону підписати договір про надання послуг, не мали жодної реакції. Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що в разі подальшого ігнорування міністерством «Провідної продовольчої компанії», вони звертатимуться до суду, аби добитися захисту своїх законних прав.

Як повідомляв УНІАН, у льотній бригаді, якою командує полковник Дмитро ФІЛАТОВ (військовий гарнізон Бориспіль, який забезпечує перельоти, зокрема, керівного складу Міноборони і Генштабу ВСУ) з 26 січня ц.р. військовослужбовці не одержують хліб з хлібокомбінатів, а змушені випікати його власними силами.

Як стало відомо, у такій ситуації виявилася не тільки ця військова частина. Зокрема, така ж проблема склалася у Васильківському гарнізоні.

За словами начальника планово-економічного відділу державного підприємства Міністерства оборони “Білоцерківський військторг” Світлани БАБЕНКО, станом на 2 лютого Міністерство оборони не розрахувалося з державним підприємством “Білоцерківський військторг”, яке й забезпечує організацію харчуванням у цих частинах.

За її словами, підприємство не одержало коштів від Міноборони ні за останній квартал 2010 року, ні за організацію харчування в січні з нового бюджету. На підприємстві не виключають, що слідом за хлібопекарями, й інші постачальники можуть припинити постачання продуктів військторгам для солдатського столу.