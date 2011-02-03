Агентство з держрезерву планує цього року купити в резерв гречану крупу

Державний комітет з матеріального державного резерву планує цього року купити в державний резерв гречану крупу. Про це в коментарі кореспондентові УНІАН повідомив директор департаменту Держрезерву Тимур СВИРИДОВСЬКИЙ.

«Запаси гречаної крупи у держрезерві планується створити цього року. Кількість крупів, які буде куплено, визначиться після остаточного вирішення питання фінансування закупівлі матеріальних цінностей у державний резерв в 2011 році», - повідомив Т.СВИРИДОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що впродовж останніх років цінова ситуація на ринку зерна гречки була стабільною, тому в держматрезерв гречка і гречані крупи не закуповувалися. Але зважаючи на ажіотажний попит населення на гречану крупу в другому півріччі 2010 року, відповідно до доручення Прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА, Держкомрезерву (попередникові Агентства з державного резерву України) необхідно було забезпечити створення запасу крупів, зокрема, крупів гречаних, у державному матеріальному резерві. Він пояснив, що державне агентство резерву здійснює нагромадження, зберігання і відпускання винятково тих матеріальних цінностей, які включені в номенклатуру товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) держрезерву, який затверджується урядом. Для забезпечення виконання відміченого доручення, була підготовлена нова номенклатура матеріальних цінностей державного резерву, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 року, і в яку включено крупи.

«У зв`язку з тривалістю процедури закупівлі матеріальних цінностей за державні кошти (відповідно до вимог Закону України «Про здійснення закупівель») і завершенням бюджетного року, в 2010-му році фактичні записи крупів гречаних у державному резерві створено не було», - відзначив Т.СВИРИДОВСЬКИЙ.