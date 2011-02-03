Україна до листопада може експортувати 4,1 млн. тонн кукурудзи

До кінця поточного кукурудзяного сезону (січень-жовтень ц.р.) Україна може експортувати 4,1 млн. тонн зерна. Як відзначають аналітики ІА «АПК-ІНФОРМ», загалом, експорт кукурудзи з України в 2010-11 МР може скласти 5,5 млн. тонн.

Аналітики позитивно оцінюють пропозицію Мінекономрозвитку щодо відміни квотування експорту кукурудзи з України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує відмінити квотування експорту кукурудзи.

Мінекономрозвитку, посилаючись на дані Держкомстату, повідомляє, що об`єми виробництва кукурудзи врожаю 2010 року складають 11,9 млн. тонн. З урахуванням перехідних запасів (0,7 млн. тонн) загальна пропозиція кукурудзи на ринку в поточному маркетинговому році складає 12,6 млн. тонн. «Фактичні можливості експорту кукурудзи до кінця маркетингового року складають 3,4 млн. тонн, з них видані ліцензії на експорт до 31 березня 2011 року на об`єм 1,7 млн. тонн», - йдеться в записці пояснення до документа.

Наголошується, що метою ухвалення проекту постанови є реалізація експортного потенціалу українськими суб`єктами господарської діяльності і спрощення процедури митного оформлення окремих видів зернових культур шляхом відміни квотування і ліцензування експорту кукурудзи.