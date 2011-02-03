«Бісквіт-Шоколад» інвестував у розвиток виробництва більше 52 млн. грн.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, в 2010 році інвестувала в розвиток бізнесу понад 52 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Ми зберегли цей показник на рівні 2009 року, коли в модернізацію і розвиток виробництва було інвестовано більше 50 млн. грн.», - відзначила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Вона повідомила, що минулого року пріоритетними напрямами для інвестицій було впровадження енергозберігаючих технологій і оновлення технологічних ліній.

Практично весь прибуток за 2009 рік двох основних підприємств, що входять в корпорацію, був протягом минулого року спрямований на розвиток виробництва.

А.Коваленко підкреслила, що високі об`єми вкладень в розвиток збережуться і в цьому році. Вона відзначила, що правління і наглядові ради двох акціонерних товариств мають намір запропонувати зборам акціонерів і цього року ухвалити рішення про спрямування прибутку за 2010 рік на розвиток виробництва.

За її словами, оновлення ряду виробничих потужностей відбудеться вже в першому кварталі 2011 року, завдяки чому компанія виведе на ринок ряд новинок.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АТЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ВАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавловка».

У 2010 році підприємства корпорації випустили 64,1 тис. т кондитерських виробів, що на 8% більше, ніж в 2009 році. У грошовому вираженні об`єм виробництва зріс на 25% і склав 860,2 млн. грн.