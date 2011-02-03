Зміна розподілу квоти на ввезення цукру-сирцю стане перешкодою для його імпорту – УАК

Ініціатива Кабінету міністрів України щодо зміни порядку розподілу квоти на ввезення цукру-сирцю може стати перешкодою для його імпорту в Україну. Як повідомили УНІАН у прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК), таку думку висловив експерт УАК Денис РУБЧЕНКО.

Згідно з проектом постанови Кабміну, "Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини", для отримання ліцензії на ввезення цукру-сирцю з тростини потенційному імпортеру потрібно укласти договір з Держкомрезервом про закладку цукру в державний матеріальний резерв та/чи з Аграрним фондом про закупівлю цукру до державного інтервенційного фонду. «Це може стати істотною перешкодою для імпорту цукру-сирцю, та і взагалі суперечить узятим на себе Україною зобов`язань перед Світовою організацією торгівлі», - йдеться у повідомленні.

При цьому в УАК повідомили, що у поточному сезоні цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн білого цукру з буряку врожаю 2010 р., що на 22% вище за показник минулого сезону (1,267 млн. тонн). А за даними Держкомстату, за 11 місяців 2010 року імпорт цукру в Україну становив 313 тис. т. Основні імпортні поставки цукру в Україну були з Бразилії - 173 тис. т, Білорусі - 80,8 тис. т, Аргентини - 34,4 тис. т. «У разі збереження обсягів імпорту, принаймні, на рівні минулого року, задовольнити внутрішню потребу в 1,8 млн. тонн цукру буде нескладно. Перешкодити цьому можуть ініціативи уряду», - підкреслили в УАК.