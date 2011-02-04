У Вінницькій обл. відкриють точки виїзної торгівлі вітчизняними продтоварами

У Вінниці і в районних центрах області планується створення спеціалізованих точок для фірмової виїзної торгівлі вітчизняними продтоварами.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, рішення про проведення організованої виїзної торгівлі у Вінниці і районних центрах області прийнята з метою недопущення зростання цін на продовольчі товари.

Керівництво області має намір через відкриття власних магазинів фірмової торгівлі в повному обсязі вирішити питання торгівлі товарами, які виробляються в області, а також скоротити розрив між виробниками та реалізаторами. Також споживчій кооперації дано вказівку наситити ринки м`ясом від виробника.

Крім того, місцевим засобам масової інформації запропоновано створити постійно діючі рубрики для оприлюднення моніторингів низьких цін на продукти харчування, які користуються найбільшим попитом у населення.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Вінницької облдержадміністрації Василь ЧЕРНІЙ заявив, що причиною зростання цін на продовольчі товари у Вінницькій області стало те, що у торговельній мережі регіону і на ринках практично відсутня продукція власного виробництва.