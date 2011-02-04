Завтра в Україні очікується сніг з дощем

5 лютого, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, лише вночі у південній частині - без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці на півдні та сході спостерігатимуться окремі тумани. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму протягом доби 1-6° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Часом мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області від 1° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.