У Кременчуці хліб подорожчав на 11-12%

У Кременчуці (Полтавська обл.) вартість хліба зросла на 11-12%

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник управління розвитку торгівлі Кременчуцького міськвиконкому Людмила ЖОРНЯК.

За її словами, з сьогоднішнього дня Кременчуцький хлібокомбінат підвищив ціни на хліб.

Зокрема, білий хліб подорожчає на 25 копійок – до 2,5 грн., а чорний – на 48 копійок, до 3,13 грн.

Л.ЖОРНЯК відзначила, що причиною підвищення ціни на хліб є подорожчання електроенергії та підвищення рівня мінімальної зарплати.

«Залежно від торгової надбавки ціни можуть бути різними», – сказала Л.ЖОРНЯК.

Мер Кременчука Олег БАБАЄВ заявив ЗМІ, що аналогічне підвищення цін через три дні відбудеться в Полтаві і Комсомольську.

Довідка УНІАН. Кременчуцький хлібокомбінат – монополіст з постачання хліба в Кременчуці. Значна частина продукції реалізується в Глобинському, Кременчуцькому, Козельщинському, Кобеляцькому районах Полтавської області.