У Сумах один з найбільших виробників підвищив ціни на хліб

У Сумах один з найбільших виробників хлібобулочних виробів – ТОВ «Сумиторг-партнер» - підвищив ціни на хліб на 8-12 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в інспекції з контролю цін у Сумській області, яка погоджувала підвищення ціни, зростання цін пояснюється подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв, зростанням рівня мінімальної зарплати і тимчасовим припиненням реалізації дешевої муки Аграрним фондом.

При цьому повідомляється, що цінова інспекція була проінформована про намір виробника підвищити ціни за два тижні. Порушень в обґрунтуванні інспектори не виявили.

За даними Сумського територіального відділення Антимонопольного комітету України, ТОВ «Сумиторг-Партнер» (працює на потужностях Сумського хлібокомбінату) займає в регіоні близько 55% ринку хліба.

В даний час ціни на вироби ТОВ «Сумиторг-партнер» в роздрібній торговій мережі міста варіюються від 2,35 грн. до 5,08 грн.