Ціна на гречку не буде перевищувати 14 грн. за кілограм - МінАП

Роздрібна ціна на гречану крупу на продовольчому ринку стабілізована і не буде перевищувати 14 гривень за кілограм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, про це заявив перший заступник міністра Микола БЕЗУГЛИЙ.

Він зазначив, що стабілізувати ціну вдалося завдяки діям уряду, і процес формування ціни на цей продукт перебуватиме під контролем.

«Хочу запевнити, що після втручання уряду в ситуацію на продовольчому ринку ціна на гречку не буде перевищувати 14 гривень за кілограм», – сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він також зазначив, що, враховуючи процедуру формування ціни, у роздрібній торгівлі гречка має коштувати близько 12 гривень.

За його словами, різке подорожчання гречки спричинила ситуація на зовнішніх ринках, зокрема, неврожай цієї культури у сусідніх країнах, населення яких найбільше споживає гречану крупу. Цією ситуацією, зазначив заступник міністра, скористалися бізнесмени і суттево підвищили ціну.

«Проблема з подорожчанням гречки пов’язана з тим, що цей продукт споживають у досить обмеженій кількості країн. Найбільшими споживачами гречки є наші сусіди - Росія і Білорусь, де стався великий неврожай цієї культури. Через це ціни на гречану крупу почали підвищуватися на міжнародному ринку, що відбилося і на Україні… Ситуацією на ринку вирішила скористатися частина бізнесменів», – пояснив він.

Певна частина бізнесменів, зауважив М.БЕЗУГЛИЙ, почала масово скуповувати сиру гречку, через що ціна на неї почала зростати. Також почала зростати ціна після переробки і, відповідно, роздрібна ціна.

«Після того, як ми з’ясували, що причиною зростання не є дефіцит цього продукту в нашій державі, а частина переробників просто вирішила отримати надприбутки, ми провели з ними переговори і досягли домовленості, що ціна гречки не повинна перевищувати 14 гривень за кілограм. Ця ціна повинна задовольнити усіх», – зазначив заступник міністра.