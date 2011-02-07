У парламенті зареєстровано законопроект про Державний земельний кадастр

Народні депутати України Валерій БЕВЗЕНКО (Партія регіонів), Роман ТКАЧ (НУ-НС) і Руслан ЛУК‘ЯНЧУК (БЮТ) внесли до парламенту законопроект «Про Державний земельний кадастр».

Текст законопроекту №8077, зареєстрованого у парламенті 4 лютого 2011 року, розміщений на сайті Верховної Ради України.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується врегулювати питання про ведення державного земельного кадастру (ДЗК).

Пропонується змінити процедуру державної реєстрації земельної ділянки. Якщо на даний час державна реєстрація земельної ділянки проводиться під час кожної трансакції із земельною ділянкою, і включає процедуру видачі державних актів чи реєстрації договорів оренди, законопроектом дана процедура фактично зведена лише до присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру при її формуванні.

Законопроектом встановлюються підстави, процедура та строки здійснення державної реєстрації, визначений вичерпний перелік документації із землеустрою і оцінці земель, яка є підставою для внесення даних до ДЗК.

При цьому документом визначається, що аналіз поданої документації та внесення усіх відомостей про земельну ділянку здійснюється виключно районними (міськими) територіальними органами центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів.

Законопроектом пропонується встановити загальний строк внесення відомостей про землі та земельні ділянки до Державного земельного кадастру – чотирнадцять днів від дня подання необхідних документів (сьогодні ця процедура може тривати роками).

Документ встановлює виключний перелік відомостей, основні вимоги щодо відкриття, ведення та закриття Поземельної книги – документу Державного земельного кадастру, який містить відомості про конкретну земельну ділянку.

Крім того, нормами законопроекту пропонується виключити із Земельного кодексу положення про обов'язковість здійснення державної реєстрації обмежень у використанні земельних ділянок, які безпосередньо встановлені законами і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Натомість пропонується встановити обов'язковість обмежень у документації із землеустрою, Поземельних книгах.

Документом пропонується зробити відкритими дані ДЗК з відкритим доступом в Інтернеті, за винятком відомостей, вільне розповсюдження яких заборонене законом.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про Державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».