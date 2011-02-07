Депутати пропонують скасувати держакти на право власності на землю

В Україні з 2013 року пропонується скасувати державні акти на право власності на землю.

Про це йдеться в законопроекті №8077 «Про Державний земельний кадастр», внесеному до Верховної Ради народними депутатами Валерієм БЕВЗЕНКОМ (Партія регіонів), Романом ТКАЧЕМ (НУ-НС) і Русланом ЛУК’ЯНЧУКОМ (БЮТ) 4 лютого 2011 року.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, розміщеного на сайті парламенту, існування держактів принципово не узгоджується з системою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, введене новою редакцією Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки існування двох документів, які засвідчують право власності на земельну ділянку, – державного акту й витягу про реєстрацію речового права є недоцільним.

Законопроектом пропонується включити до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зміни, які передбачають, що на підставі рішення про безкоштовне надання земельної ділянки державний реєстратор повинен видати свідоцтво про право власності на неї.

Автори законопроекту вважають, що введення цього положення дозволить узгодити порядок держреєстрації прав на землю з порядком, що регулює питання державної реєстрації прав на інше нерухоме майно, й істотно спростить процедуру оформлення таких прав.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».