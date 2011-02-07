У Тернопільській обл. кілограм гречки буде коштувати не більше 14 грн. - ОДА

У Тернопільській області вартість кілограма нефасованої гречки не буде перевищувати 14 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації, відповідна домовленість досягнута з товаровиробниками і реалізаторами гречки в області під час наради під головуванням першого заступника голови ОДА Василя Коломийчук. За його словами, досягнута взаємна згода щодо стабілізації цін на основні види сільськогосподарської продукції.

«Зокрема, ми домовилися, що максимальна ціна за кілограм фасованої гречки повинна бути 14,3 грн., а за кілограм нефасований - 14 грн.", - Повідомив В. Коломийчук.

У той же час, в обласній Держінспекції контролю за цінами запевнили, що 400 тонн гречаної крупи, вироблених із зерна регіональних ресурсів, будуть реалізовуватися виключно в межах області та виключно для потреб області.