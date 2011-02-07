У Запорізькій обл. посилять заходи безпеки у тваринництві

У Запорізькій області прийнято рішення про посилення заходів безпеки у тваринництві у зв'язку з виявленням на території Російської Федерації африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Запорізької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалила обласна надзвичайна протиепізоотична комісія у зв'язку з можливістю проникнення збудника африканської чуми на територію України і, зокрема, Запорізької області.

Відзначається, що з початку 2011 року випадки зараження свиней африканською чумою виявлені у Волгоградській та Ростовській областях, а також в Ставропольському краї. У зв'язку з потенційною можливістю проникнення збудника африканської чуми на територію України та Запорізької області комісія постановила заборонити ввезення на територію області тварин, а також продуктів тваринного походження з даних територій.