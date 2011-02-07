У Житомирській області 85% озимих знаходяться у хорошому стані

У Житомирській області 85% озимих зернових знаходяться у хорошому стані.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Наголошують, що дослідження стану озимих культур на полях області провела створена в регіоні спецгрупа з питань контролю і зимівлі озимих. До неї увійшли вчені Житомирського інституту сільського господарства «Полісся» і керівники обласних служб АПК.

За даними обстежень, на полях області у хорошому стані зернові знаходяться на 129 тис. га (85%), в задовільному – на 18,5 тис. га (12%), в поганому – на 4 тис. га (3%).

Нагадаємо, в Житомирській області озимими культурами засіяно понад 150 тис. га.