Попов: на комунальних ринках ціни на продукти харчування повинні бути “взірцевими”

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ попередив, що на комунальних ринках ціни на продукти харчування повинні бути “взірцевими”, тобто нижчими, ніж на приватних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час апаратної наради з заступниками голови КМДА, керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці.

Він повідомив, що цього тижня планує провести нараду з питань цінової політики в місті з доповіддю профільного заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКО з усіх напрямків - і товари, і транспорт, і послуги.

“Ситуація дуже складна, тому що зростають ціни на пальне, на природний газ тощо, але ми повинні знайти із неможливого можливі підходи для того, щоб забезпечити стабільну цінову політику, а в деяких моментах і зниження цін, особливо на продовольчому ринку в Києві”, - наголосив О.ПОПОВ.

Продовжуючи тему цін на харчові продукти він зазначив, що на комунальних ринках міста ціни повинні бути “взірцем в плані того, що там повинні бути найнижчі ціни”.

“Наразі ситуація навпаки, на приватних ринках ціни нижчі, ніж на комунальних...”, - констатував очільник КМДА.

“Вже було попередження одне, але ніяких висновків не зроблено. Думаю, що це буде остання нарада з такими керівниками”, - підкреслив О.ПОПОВ.