Американська торгова палата відзначає тенденцію до монополізації ринку зерна в Україні.

Про це повідомляється в прес-релізі Американської торгової палати.

Згідно з повідомленням, сьогодні в ході зустрічі директора з питань Росії і Євразії Бетсі ХАФНЕР з великими експортерами зерна – членами палати компанії була висловлена стурбованість розподілом квот на експорт зерна.

«На даний момент сільськогосподарський ринок зазнає підвищеного втручання держави в діяльність сектора, що негативно впливає на наповнення національного бюджету через падіння рівня доходів фермерів, трейдерів і країни в цілому у зв`язку зі зниженням обсягів податкових зборів. Ще одним результатом існуючої ситуації є зниження інвестицій в сектор у зв`язку з посиленням сигналів про витіснення нинішніх інвесторів з ринку», – йдеться у прес-релізі.

Також сторони відзначили проблему відсутності конкуренції через тенденцію монополізації ринку, яка, кінець кінцем, негативно вплине на економіку країни.

Сільськогосподарський комітет Американської торгової палати вважає, що належне функціонування і прозорість ринку зерна є ключовими чинниками в залученні додаткових інвестицій, і підтверджує свою готовність до співпраці з відповідними органами з метою розробки більш ефективної і конкурентоспроможної сільськогосподарської промисловості, заснованої на принципах вільного ринку.

У прес-релізі нагадується, що 10 січня 2011 року палата звернулася з офіційним листом до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з питанням про розподіл квот і їх вплив на наповнення державного бюджету.