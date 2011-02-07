Томенко: необхідно переглянути інвестугоди, за якими видавали сотні гектарів у Карпатах

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО виступає за перегляд усіх інвестиційних угод, за якими видавалися сотні гектарів гір та лісу в Карпатах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із журналістами у Закарпатській області.

За словами М.ТОМЕНКА, йому відомо, що і в Закарпатті, і в Прикарпатті при «активній» допомозі місцевої влади були за безцінь роздані під нібито міжнародні інвестиційні проекти сотні гектарів лісу. Натомість, за словами М.ТОМЕНКА, за кілька років на цих територіях не те що не з’явилися гірськолижні курорти чи оздоровчі бази, а й «ніхто і не збирався їх будувати, оскільки задум був взяти землю за безцінь виключно для своїх приватних потреб».

Віце-спікер вважає за потрібне сьогодні переглянути всі ці угоди, і якщо не виконані їхні умови, зокрема, не збудовано задекларовані об’єкти, отримані землі треба повернути у державну власність, щоб хоча б люди мали можливість відпочивати в екологічно чистих зонах.

Говорячи про пріоритети розвитку Закарпатського регіону, М.ТОМЕНКО зауважив, що «треба думати про посилення не лише оздоровчої частини, а й відпочинкової зони, бодай для громадян України, якої вкрай мало в Карпатському регіоні».

Він назвав цей напрямок однозначно перспективним. «Це один з пріоритетів, над яким треба працювати, оскільки лише зимовий гірськолижний напрямок є малоперспективним, в силу того, що вкрай короткі зими не дають можливості залучати інвестиції під ці проекти. Тому мусять бути популярними еко-, зелені та іншого напрямку проекти цілорічного відпочинку в гірській Карпатській місцевості», - зазначив М.Томенко.