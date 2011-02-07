У Сімферополі подорожчали тепличні огірки та помідори

У Сімферополі в січні 2011 року найбільше подорожчали тепличні огірки і помідори, подешевшали – сало і риба.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, в січні у кримській столиці серед продовольчих товарів найбільше зростання цін спостерігалося на помідори і огірки закритого ґрунту – на 57,9% і 35,5% відповідно. Капуста білокачанна подорожчала на 23%, картопля – 17,5%, пшоно – на 17%, гречана крупа – на 15%, вівсяні пластівці – на 13,6%, яблука – на 11,9%, гриби – на 10,7%, гарбуз – на 9,4%, оселедець і ріпчаста цибуля – на 8,5%, яловича вирізка – на 6,9%, консерви рибні в маслі – на 6,6%, консерви рибні в томаті – на 6,5%.

Також на 5,2% зросли ціни на буряк. Сухофрукти подорожчали на 4,7%, какао – на 4,2%, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, морква – на 4%, горіхи, сир – на 3,5%, яловичина – на 3,4%, булочні вироби – на 3,3%, цукор – на 3%, борошно пшеничне – на 2,8%, молоко – на 2,3%, свинина, рослинна олія – на 2%, яйця, хліб з борошна I сорту – на 1,9%.

Водночас, зниження цін зафіксоване на сало – на 7,1%, рибу живу, охолоджену – на 5,1%, субпродукти зі свинини – на 3,6%, цитрусові – на 2,2%, кава розчинна, сир плавлений, бринзу – на 1,7%, овочі консервовані – на 1,6%.

Серед непродовольчих товарів зросли ціни на зріджений газ – на 11,6%, газети – на 10,6%, дизельне паливо – на 6,8%, журнали, обігрівачі – на 6,7%, парфумерні товари – на 6%, бензин – на 5,9%, живі квіти – на 5,8%.

При цьому спостерігалося зниження цін на напівчоботи, черевики жіночі – на 7%, чоботи, напівчоботи утеплені жіночі – на 5,9%, кольорові телевізори – на 5,8%, мобільні телефони – на 5,2%, фотоапарати – на 4,1%, праски – на 3,7%, монітори – на 3,3%, туалетний папір – на 3%, електрочайники – на 2,9%, годинник – на 2,4%.

У сфері послуг зросла вартість проїзду у таксі на 5,2%. Послуги з проживання в готелях подорожчали на 2,9%, стоматологічні послуги – на 0,8%, туристично-екскурсійні – на 0,2%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим у січні 2011 року, в порівнянні з попереднім місяцем, склав 101,6%.