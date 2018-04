ФАО: світові ціни на продовольство досягли рекордного максимуму

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН – ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), світові ціни на продовольство зросли в січні ц.р. до рекордної позначки.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як повідомив сьогодні на засіданні уряду міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, індекс ФАО, який включає 55 видів продовольчих товарів, становив 231 пункт, що на 3,4% більше, ніж у грудні 2010 р. При цьому зростання індексу спостерігається сьомий місяць поспіль.

Зокрема, в січні подорожчали всі товари, що входять до індексу, окрім м`яса. Індекс цін на м`ясо стабілізувався на позначці 166 пунктів.

При цьому індекс зернових продуктів досяг 245 пунктів, що відображає зростання цін на пшеницю. Причиною цього називають сильні повені в Австралії, яка є великим експортером пшениці.

Крім того, за даними економістів, частково на подорожчання вплинула й ситуація в Росії, яка через посуху припинила експорт зерна, що зумовило зростання цін на пшеницю і, відповідно, на інші категорії харчових продуктів.

Як зазначається в повідомленні, вважається, що підвищення цін на продукти стало найважливішою причиною недавніх масових протестів у Алжирі й Тунісі. Антиурядові виступи в цих країнах перекинулися на сусідній Єгипет і Йорданію.

Голова Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК закликав світових лідерів «поставити продовольство на перше місце» й задуматися про проблеми нестабільності цін на нього.

«Ми надалі матимемо справу з більш широкою тенденцією збільшення цін на сировину, включаючи ціни на продовольство», - вважає він.

***ФАО – Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) - міжнародна організація під патронатом ООН. Створена в 1945 році. Обслуговуючи як розвинені, так і країни, що розвиваються, ФАО виступає як нейтральний форум, де всі держави зустрічаються на рівноправній основі з метою обговорення угод і проведення дискусій із питань політики. ФАО допомагає країнам, що розвиваються, і країнам із перехідною економікою модернізувати та вдосконалювати методи ведення сільського, лісового й рибного господарства та забезпечувати належне харчування для всіх.