S.I.TRADE відкрила представництво в Грузії

Дистриб`юторська компанія S.I.TRADE відкрила офіційне представництво в Тбілісі (Грузія). Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«На сьогодні сформована торгова команда, облаштовані складські приміщення, організована доставка продукції в торгові точки. На даний момент команда активно займається розвитком дистриб`юторської мережі у всіх сегментах збуту. Також підключаємо дистриб`юторів на території Грузії, які на партнерських умовах здійснюватимуть дистрибуцію у віддалені від центрального регіону торгові точки», - повідомив дивізіонний менеджер Олег КОМАРОВ.

На початку компанія S.I.TRADE здійснюватиме дистрибуцію торгових марок компанії «Снек Експорт», проте наголошується, що компанія має в своєму розпорядженні достатні ресурси для розвитку і вже зараз проводить активну роботу з пошуку і залучення в свій дистриб`юторський портфель відомих міжнародних брендів.

Довідка УНІАН. S.I.TRADE працює у всіх сегментах збуту: лінійна і VIP-роздріб, гурт, HoReCa, а також власна вендингова мережа.

В рамках національної дистрибуції S.I.TRADE працює з ТМ «Мачо», «Козацька розвага», «Флінт», «SEMKI», «Fitto», «Морські», «KartoFan», «Хутір», «Хутір Панський», «Золотий врожай», «Beauty Glamour», «Beauty Fantasy», «Оrange», «Bon appetite», а також із зулученими брендами: ТМ «Олком», ТМ ТМ «Пані Крістіна», ТМ «Kent», ТМ «Ahmad», ТМ «Greenfield», ТМ «Millenium», ТМ «Jaffa», Харківська бісквітна фабрика.