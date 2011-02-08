Кабмін затвердив перелік об'єктів цінового держрегулювання

Кабінет Міністрів України затвердив перелік об`єктів державного цінового регулювання на 2011-2012 маркетинговий рік. Перелік визначено постановою від 26 січня 2011 р. № 67. Згідно з переліком, цінове держрегулювання здійснюватиметься на пшеницю тверду і м`яку, зерно суміші пшениці і жита (меслін), жито озиме і ярове, ячмінь, борошно пшеничне і житнє, гречку з 1 липня 2011 р. до 30 липня 2012 р.

На кукурудзу цінове регулювання запроваджене з 1 жовтня 2011 р. до 30 липня 2012 р., на цукор-пісок (буряковий) з 1 вересня 2011 р. до 31 серпня 2012 р., на молоко сухе з 1 квітня 2011 р. до 31 грудня 2011 р. і масло вершкове з 20 лютого 2011 р. до 31 грудня 2011 р.