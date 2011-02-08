У Вінницькій області подорожчали овочі та олія

У Вінницькій області в січні найбільше подорожчали овочі і рослинна олія, подешевшали – м`ясопродукти і сало.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, індекс споживчих цін у Вінницькій області в січні 2011 року склав 100,8.

На споживчому ринку області в січні 2011 року до грудня 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,9%.

Найбільше (на 4,8%) подорожчала соняшникова олія, на 1,7% - молоко, на 1,6% - молочні продукти, на 1,5% - цукор, на 1,1% - маргарин та інші рослинні жири, на 0,8% - риба і продукти з риби, на 0,7% - яйця.

Овочі загалом подорожчали на 4,7%, серед яких капуста - на 18,1%, огірки, помідори і перець - на 3,6%, морква, буряк, цибуля і гриби - на 2,6%. На 1,9% підвищилися ціни на фрукти, при цьому банани подорожчали на 6,8%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 0,7%.

Водночас, м`ясо і м`ясопродукти знизилися в ціні на 0,5%, сало та інші тваринні жири - на 9,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%, при цьому тарифи на гарячу воду і опалення зросли на 14,7%.

У сфері транспорту ціни підвищилися на 2,7%, в т.ч. бензин став дорожчий на 6,5%, вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом збільшилася на 1,3%.

Вартість послуг освіти підвищилася на 0,2%, в т.ч. плата за навчання на курсах - на 1,4%, послуги дошкільної і початкової освіти подорожчали на 1,3%.