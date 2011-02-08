Агрострахового бюро без держпідтримки не вплине на розвиток агрострахування – експерт

Саме створення Аграрного страхового бюро (АСБ) без відновлення державної підтримки не матиме істотного позитивного впливу на розвиток агрострахування.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив голова правління страхової групи «ТАС» Дмитро ГРИЦУТА.

«Саме створення бюро не привнесе якогось пожвавлення в цей сегмент, оскільки дуже багато що залежить від державної підтримки агробізнесу і агрострахування, зокрема», - сказав Д.ГРИЦУТА.

За його словами, єдиний позитив від створення такого об`єднання страховиків полягає в консолідації зусиль учасників ринку з розвитку агрострахування в Україні. «Позитив тут можна бачити в консолідації інтересів страхового ринку і можливості спільного просування ідеї агрострахування, але це поки що, швидше, теорія, ніж практика», - сказав Д.ГРИЦУТА.

Що стосується механізму розподілу субсидій на компенсацію сум страхових платежів, то, за його словами, непоганим варіантом є перерахування компенсації безпосередньо в страхову компанію, не аграріям-страхувальникам, як це було раніше. При цьому, не має значення, як саме відбуватиметься розподіл — через АСБ чи безпосередньо від держави конкретному страховикові.

«Якщо ці суми є, і якщо їх дає держава, то вона повинна відстежувати ефективність їх використання. Тому що бували випадки страховки заради цієї компенсації. Якщо держава вважає, що цей розподіл має залишатися за нею, то, швидше за все, так воно і повинно бути. Тим більше, не всі компанії є членами Бюро і не зрозуміло тоді, як бути з ними», - відзначив Д.ГРИЦУТА.

Щодо розподілу відповідальності в Бюро він повідомив, що в об`єднанні не передбачена солідарна відповідальність. «Тут не може бути колективної відповідальності, оскільки участь в цьому пулі ряду компаній була б неможливою. Однією з умов було те, що ми не відповідатимемо солідарно, - сказав експерт. - Солідарна відповідальність – це велика небезпека для прозоро працюючих компаній».

Оцінюючи поточний стан ринку агрострахування, він повідомив, що основне зростання цього сегменту припало на 2007-2008 рр., після чого в 2009-1010 рр. спостерігався значний спад.

На думку Д.ГРИЦУТИ, відновлення позитивної динаміки ринку агрострахування можливо лише з відновленням державної підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2011 року 15 страхових компаній створили Аграрне страхове бюро. До Бюро увійшли СК «Альфа-Гарант», «Оранта-Січ», «АСКА», «Брокбізнес», «Еталон», «Європейський страховий альянс», «Оранта», «Провідна», СГ «ТАС», Українська аграрно-страхова компанія, «ІНГО Україна», Українська екологічна страхова компанія, Українська пожежно-страхова компанія, «Універсальна» і «УНІКА».