Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає квоти на зерно виправданими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Ми зробили правильний крок, увівши квоти на зерно. Адже пригадайте, коли в Україні проходив збір урожаю, зернотрейдери скуповували у селян зерно за мізерною ціною – 600 грн. за тонну. До того ж держава має розуміти і забезпечити продовольчу безпеку своїм громадянам», - пояснив М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр запевнив, що нинішній експорт зерна у розмірі 13 млн. тонн буде повністю виконано.

Разом з тим він відкинув зауваження керівника відділу у справах Росії й Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР щодо порушень в експорті українського зерна.

«В котрий раз заявляю, для української влади головним критерієм буде й залишається продовольча безпека», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого керівник відділу у справах Росії й Євразії офісу торгового представника США Б.ХАФНЕР заявила, що Сполучені Штати Америки стурбовані втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Вона зазначила, що в результаті втручання держави в Україні відбуваються непрозорі процедури квотування і експорту зерна, що призводить до погіршення інвестиційного клімату.

На думку Б.ХАФНЕР, аргументи України на користь квотування експорту зерна не переконливі.

Вона повідомила, що під час розмови представники українського уряду сказали, що уряд ще раз розгляне ситуацію щодо квотування зерна. При цьому Б.ХАФНЕР відзначила, що ситуація з квотуванням в Україні повинна вирішитися до червня, і якщо цього не відбудеться, то міжнародні трейдери будуть вимушені відкликати свої контракти.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці та суміш пшениці й жита (меслін), полби в обсягу 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн та жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсягу 1 тис. тонн.

Квоти було введено строком до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 року міністр аграрної політики і продовольства М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна, проте 26 січня 2011 року сказав, що це питання не розглядається у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках продовольства.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці та 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.