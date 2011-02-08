Аграрний фонд одержав 1,5 млрд. грн. для форвардних закупівель

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Аграрний фонд України одержав 1,5 млрд. грн. для форвардних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Ми додатково виділили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардних закупівель зерна, з них 1,5 млрд. грн. він вже одержав», – сказав міністр.

При цьому він додав, що, крім зерна, Аграрний фонд купуватиме сухе молоко, вершкове масло, гречку і в дещо менших обсягах кукурудзу і овес.

Міністр пояснив, що таким чином вдасться забезпечити стабільну ситуацію на ринку продуктів харчування, а товаровиробникам одержати кошти для посівної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, на форвардні закупівлі різних видів сільськогосподарської продукції уряд виділив 5 млрд. грн.